خطير..أستاذ يعنف تلميذه بطريقة شنيعة ويرسله إلى المستشفى بشيشاوة

‎وجد تلميذ قاصر، يدرس بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بحي النهضة بمدينة شيشاوة، نفسه عرضة للاعتداء على يد أستاذه، الذي قام بتعنيفه بطريقة وحشية، متسببا له في جروح خطيرة على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"



‎وجد تلميذ قاصر، يدرس بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بحي النهضة بمدينة شيشاوة، نفسه عرضة للاعتداء على يد أستاذه، الذي قام بتعنيفه بطريقة وحشية، متسببا له في جروح خطيرة على مستوى الرأس.



وحسب مصادر محلية فإن الضحية البالغ من العمر 17 عاما، دخل في نقاش حاد مع أستاذه ليقوم هذا الأخير في لحظة غضب شديد بتوجيه العديد من الضربات إليه، والتي أسقطته على الزجاج في مشهد وصف بالخطير.



وأضافت المصادر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل التلميذ الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى المركزي محمد السادس لعلاج الجروح الغائرة التي أصيب بها بالرأس.





