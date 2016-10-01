 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..أستاذ يعنف تلميذه بطريقة شنيعة ويرسله إلى المستشفى بشيشاوة | مجتمع

خطير..أستاذ يعنف تلميذه بطريقة شنيعة ويرسله إلى المستشفى بشيشاوة

فيديو آخر لموجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين باشتوكة | حوادث و حقوق

فيديو آخر لموجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين باشتوكة

عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة نوت 7 | اقتصاد

عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة ''نوت 7''

مرة أخرى..العثور على رضيع بسيدي بنور | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع بسيدي بنور

عاجل:الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية

رسميا : الأحرار يهنئ بن كيران ويؤكد تحالفه مع الإتحاد الدستوري | بوليتيك

رسميا : الأحرار يهنئ بن كيران ويؤكد تحالفه مع الإتحاد الدستوري

بالصور..كازا تهتز من جديد..طوبيس تْقطع بيه لفران و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..كازا تهتز من جديد..طوبيس تْقطع بيه لفران و ها شنو وقع

انفراد :هذا هو موعد محاكمة النصابة التي تُصور مغربيات عاريات و ترسلهن إلى السعودية | مجتمع

انفراد :هذا هو موعد محاكمة النصابة التي تُصور مغربيات عاريات و ترسلهن إلى السعودية

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك | دولي

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة ''نوت 7''
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 13:16 عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة نوت 7 | اقتصاد
عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة ''نوت 7''
عرضت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الخميس، حوافز مالية على عملائها في كوريا الجنوبية الذين يستبدلون هواتفهم الذكية من طراز ''جالاكسي نوت 7'' ويحصلون على طرازات أخرى من إنتاج الشركة.

شوف تيفي:وكالات

عرضت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الخميس، حوافز مالية على عملائها في كوريا الجنوبية الذين يستبدلون هواتفهم الذكية من طراز "جالاكسي نوت 7" ويحصلون على طرازات أخرى من إنتاج الشركة.

وقالت سامسونج في بيان إن الحوافز ستعوض المستهلكين عن "الإزعاج الكبير"، بعد اضطرارها للتخلي عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية.

وأوقفت الشركة إنتاج "نوت 7" هذا الأسبوع بعد فشلها في حل مشكلات ارتفاع درجة حرارة الجهاز التي تسببت في احتراق بعض الهواتف.

وفي الولايات المتحدة، بدأت سامسونج بإرسال صناديق مقاومة للحريق وقفازات واقية للعملاء الذين يعيدون هواتف "نوت 7" التي قد تتعرض للانفجار، في حين شرعت، في سوقها المحلية، في عرض رد القيمة أو الاستبدال بمنتجات أخرى. وارتفعت أسهم سامسونغ 2,4 في المئة في سوق مستقرة على نطاق واسع بعد أن منيت بخسائر ثقيلة على مدار أيام.

وكانت الشركة خفضت، أمس الأربعاء، توقعاتها للأرباح الفصلية بواقع 2.3 مليار دولار لتعكس أثر سحب "نوت 7".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير "التجارب التي مر بها القطاع ومن بينها تراجع نوكيا وبلاكبيري تظهر كيف يمكن أن يفقد المصنعون الناجحون حصصهم السوقية بوتيرة سريعة على وجه الخصوص فيما يتعلق بأنشطة الهواتف المحمولة."



 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سامسونغ المستهلكين قرار جديد تجارب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حجز وإتلاف أزيد من 476 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر شتنبر 2016 | اقتصاد

حجز وإتلاف أزيد من 476 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر شتنبر 2016

بالفيديو..سامسونغ في نكسة .. حرائق جديدة بغالاكسي نوت 7 | اقتصاد

بالفيديو..سامسونغ في نكسة .. حرائق جديدة بغالاكسي نوت 7

بالصورة:مجموعة البنك الشعبي تحصل على شهادة إيزو 9001 | اقتصاد

بالصورة:مجموعة البنك الشعبي تحصل على شهادة إيزو 9001

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016 | اقتصاد

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المغربي الشاب أبدير يُبدع في سينغل أنا عييت | معانا فنان
منذ 20 دقيقة

الفنان المغربي الشاب أبدير يُبدع في سينغل ''أنا عييت''

MAJOK - PARODIE - ANA MACHI MCHARMEL (EXCLUSIVE VIDEO) ( ماجوك - بارودي - أنا ماشي مشرمل (حصريا | زووم

MAJOK - PARODIE - ANA MACHI MCHARMEL (EXCLUSIVE VIDEO) ( ماجوك - بارودي - أنا ماشي مشرمل (حصريا

شاهد أول فيديو للطوبيس لتقطع ليه الفران فكازا..شوفو أشنو وقع | بــووز

شاهد أول فيديو للطوبيس لتقطع ليه الفران فكازا..شوفو أشنو وقع

المكتب السياسي للأحرار احترم استقالة صلاح الدين مزوار | خارج البلاطو

المكتب السياسي للأحرار احترم استقالة صلاح الدين مزوار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..أستاذ يعنف تلميذه بطريقة شنيعة ويرسله إلى المستشفى بشيشاوة | مجتمع
منذ 7 دقائق

خطير..أستاذ يعنف تلميذه بطريقة شنيعة ويرسله إلى المستشفى بشيشاوة

فيديو آخر لموجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين باشتوكة | حوادث و حقوق

فيديو آخر لموجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين باشتوكة

عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة نوت 7 | اقتصاد

عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة ''نوت 7''

مرة أخرى..العثور على رضيع بسيدي بنور | حوادث و حقوق

مرة أخرى..العثور على رضيع بسيدي بنور

﻿ ﻿
اليوم 12:19 GMT

بالصور..كازا تهتز من جديد..طوبيس تْقطع بيه لفران و ها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.