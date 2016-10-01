عاجل:قرار جديد لسامسونغ لإنهاء أزمة ''نوت 7''

عرضت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الخميس، حوافز مالية على عملائها في كوريا الجنوبية الذين يستبدلون هواتفهم الذكية من طراز ''جالاكسي نوت 7'' ويحصلون على طرازات أخرى من إنتاج الشركة.

شوف تيفي:وكالات

عرضت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الخميس، حوافز مالية على عملائها في كوريا الجنوبية الذين يستبدلون هواتفهم الذكية من طراز "جالاكسي نوت 7" ويحصلون على طرازات أخرى من إنتاج الشركة.

وقالت سامسونج في بيان إن الحوافز ستعوض المستهلكين عن "الإزعاج الكبير"، بعد اضطرارها للتخلي عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية.

وأوقفت الشركة إنتاج "نوت 7" هذا الأسبوع بعد فشلها في حل مشكلات ارتفاع درجة حرارة الجهاز التي تسببت في احتراق بعض الهواتف.

وفي الولايات المتحدة، بدأت سامسونج بإرسال صناديق مقاومة للحريق وقفازات واقية للعملاء الذين يعيدون هواتف "نوت 7" التي قد تتعرض للانفجار، في حين شرعت، في سوقها المحلية، في عرض رد القيمة أو الاستبدال بمنتجات أخرى. وارتفعت أسهم سامسونغ 2,4 في المئة في سوق مستقرة على نطاق واسع بعد أن منيت بخسائر ثقيلة على مدار أيام.

وكانت الشركة خفضت، أمس الأربعاء، توقعاتها للأرباح الفصلية بواقع 2.3 مليار دولار لتعكس أثر سحب "نوت 7".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير "التجارب التي مر بها القطاع ومن بينها تراجع نوكيا وبلاكبيري تظهر كيف يمكن أن يفقد المصنعون الناجحون حصصهم السوقية بوتيرة سريعة على وجه الخصوص فيما يتعلق بأنشطة الهواتف المحمولة."





