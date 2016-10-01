مرة أخرى..العثور على رضيع بسيدي بنور

عثر مواطنون صباح أمس الأربعاء، على رضيع حديث الولادة في صحة جيدة٬ تم وضعه في خلفية سيارة من نوع ''بيكوب'' كانت متوقفة على مستوى شارع الجيش الملكي بمدينة سيدي بنور.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون صباح أمس الأربعاء، على رضيع حديث الولادة في صحة جيدة٬ تم وضعه في خلفية سيارة من نوع "بيكوب" كانت متوقفة على مستوى شارع الجيش الملكي بمدينة سيدي بنور.

وحسب مصادر محلية، فإن المواطنين ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية، التي حلت على الفور بعين المكان، حيث تم نقل الرضيع إلى قسم الولادات بالمستشفى الإقليمي سيدي بنور٬ لإخضاعه للفحوصات والعلاجات الطبية الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن هوية والدة هذا الرضيع الذي من المرجح أن يكون نتيجة علاقة غير شرعية.