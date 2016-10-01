عاجل:الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان

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تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة.
وبهذه المناسبة ، سيلقي الملك، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الاذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من زوال يوم غد".
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