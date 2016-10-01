عاجل:الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة.

شوف تيفي:و م ع

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة.

وبهذه المناسبة ، سيلقي الملك، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الاذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من زوال يوم غد".