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بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 12:36 رسميا : الأحرار يهنئ بن كيران ويؤكد تحالفه مع الإتحاد الدستوري | بوليتيك
رسميا : الأحرار يهنئ بن كيران ويؤكد تحالفه مع الإتحاد الدستوري
أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا بعد نهاية إجتماعه المفتوح أمس الأربعاء 12 أكتوبر، عبر فيه عن إرتياح الحزب من إحترام الآجال الدستورية لتنظيم الإنتخابات.

شوف تيفي

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا بعد نهاية إجتماعه المفتوح أمس الأربعاء 12 أكتوبر، عبر فيه عن إرتياح الحزب من إحترام الآجال الدستورية لتنظيم الإنتخابات.

وهنأ حزب الأحرار رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بالثقة الملكية، مثمنا مبادرة صلاح الدين مزوار المستقيل في اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين.

وأشاد بلاغ المكتب السياسي بمبادرة مزوار الإتصال بعزيز أخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم29 أكتوبر 2016.

وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي قام بتقييم موضوعي ومسؤول بعد استحضار تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي لبلادنا، ليقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا توفرت الشروط اللازمة، علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني، حسب تعبير البلاغ.

 

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