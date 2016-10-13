بالصور..كازا تهتز من جديد..طوبيس تْقطع بيه لفران و ها شنو وقع

حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا،حيث اهنزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس على وقع فاجعة طرقية تسببت فيها حافلة للنقل قرب سينما الريف بوسط المدينة.

شوف تيفي:م غ

حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا،حيث اهنزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس على وقع فاجعة طرقية تسببت فيها حافلة للنقل قرب سينما الريف بوسط المدينة.

و تعود تفاصيل الحادث حسب ما عاينت"شوف تيفي" عندما انقطعت فرامل حافلة للنقل لتصطدم بشكل مباشر مع حافلة أخرى ثم 3 سيارات .

و قد خلف الحادث خسائر مادية مهمة ، تمثلت في تحطيم مجموعة من السيارات حسب ما تبين الصور .

إليكم الصور وسنعود للتفاصيل هذا الحادث بالفيديو..