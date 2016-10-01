انفراد :هذا هو موعد محاكمة النصابة التي تُصور مغربيات عاريات و ترسلهن إلى السعودية

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"،أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ،أجلت البث في قضية النصابة التي تُصور مغربيات عاريات أوهمتهن أنها ستحقق أحلامهن بالهجرة إلى الديار السعودية .
و حسب ذات المصادر،تم تأجيل الملف بطلب من الدفاع،إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.
و تقوم "القوادة"بجلب الفتيات من البادية و تصورهن عاريات مع مطالبتهن بمبلغ مالي كبير نظير تهجيرهن إلى السعودية.
و قد تم توقيف المعنية بالأمر و التي تبلغ 36 سنة الشهر الماضي و هي أم لأربعة أطفال، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء ،بعد التحقيق معها في قضية اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، حيث سبق و أن تورطت سنة 2010 في قضية اختطاف طفل.
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