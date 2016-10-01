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الإكتظاظ في الأقسام يخرج ثلاث نقابات تعليمية للشارع الأحد المقبل
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 11:32 الإكتظاظ في الأقسام يخرج ثلاث نقابات تعليمية للشارع الأحد المقبل | بوليتيك
الإكتظاظ في الأقسام يخرج ثلاث نقابات تعليمية للشارع الأحد المقبل
تعتزم ثلاث نقابات تعليمية الأحد 16 أكتوبر الخروج للشارع في مسيرات جهوية إحتجاجا على الإكتظاظ بالمدارس والمطالبة بزيادة الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص المهول بالقطاع.

شوف تيفي

تعتزم ثلاث نقابات تعليمية الأحد 16 أكتوبر الخروج للشارع في مسيرات جهوية إحتجاجا على الإكتظاظ بالمدارس والمطالبة بزيادة الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص المهول بالقطاع.

وسيشارك في المسيرات الإحتجاجية كل من الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي"، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل.

وحسب بيان مشترك للنقابات الثلاث فالدخول المدرسي يعيش حالة وصفها بالكارثة بكل ما للكلمة معنى، بسبب الخصاص المهول والمتزايد في الموارد البشرية، جراء الأساليب الترقيعية التي تنهجها الوزارة.

وكشف بيان النقابات الثلاث على أن عدد التلاميذ بالقسم وصل بين 50 و60 "بسبب أسلوب "الضم" و"إلغاء تدريس بعض المواد وتقليص ساعات أخرى"، و"وضع أساتذة المواد غير المعممة رهن إشارة الإدارة دون سند قانوني لتغطية الخصاص"، و"إغلاق بعض الفرعيات والضم المفضي إلى إسناد تعدد المستويات الستة بالتعليم الابتدائي بنفس الحجرة"، إضافة إلى "الاستغناء عن أقسام ذوي الحاجات الخاصة في ضرب لحق دستوري"، وفرض صيغة الأستاذ المتحرك على عدة مؤسسات"، و"التفييض القسري لشغيلة التعليم وفرض إعادة الانتشار".

وطالبت النقابات العمل لإنقاذ القطاع عبر "توظيف استثنائي يساهم في إنقاذ السنة الدراسية الحالية، كشرط لتحسين ظروف استمرار الإصلاح الحالي للمنظومة"، على حد تعبير البيان.

 

 

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البيان الإحتجاج النقابات الثلاث المدرسة الإكتظاظ شوف تيفي

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