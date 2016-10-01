بالفيديو الفردوس : التحالف بين الحصان والأحرار هو إعادة لتجربة سابقة سنة 2010

قال عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري أن خطوة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار جاءت بعد إجتماعات ولقاءات مسبقة بين الحزبين، وليست مبادرة فردية لأحد الأحزاب

شوف تيفي



قال عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري أن خطوة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار جاءت بعد إجتماعات ولقاءات مسبقة بين الحزبين، وليست مبادرة فردية لأحد الأحزاب

وأضاف الفردوس أن خطوة التحالف بين الحصان والحمامة هو إعادة لتجربة سابقة بين الحزبين سنة 2010 بالبرلمان بفريق مشترك تحت إسم التجمع الدستوري الموحد، مبرزا أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيصدر بلاغا في الساعات المقبلة سيتحدث هو الأخر عن التحالف.

وجاءت الخطوة حسب الفردوس " نظرا للتقارب الكبير بين الحزبين على مستوى الأفكار والقواعد والهياكل التنظيمية والإيديولوجية، حيث نهدف من خلال التحالف إلى توحيد الرؤيا والمواقف حول المفاوضات المقبلة للدخول إلى الحكومة والبرلمان".

ونفى الفردوس وجود نية الإندماج بين الحزبين مستقبلا، مؤكدا أن الخطوة هي نسخة لتجارب مماثلة "كالوفاق الوطني والكثلة وغيرها، مؤكدا أن خطوات أخرى بين الحزبين سترى النور مستقبلا.