حادثة سير مميتة بالقصر الكبير تودي بحياة شخصين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث بجروح خطيرة جراء حادثة سير وقعت مساء أمس الاربعاء على مشارف مدينة القصر الكبير.

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث بجروح خطيرة جراء حادثة سير وقعت مساء أمس الاربعاء على مشارف مدينة القصر الكبير.

وأوضح مصدر أمني اليوم الخميس، أن الحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الكبير ،مما أدى إلى وفاة شخصين كانا على متن السيارة في الحين تأثرا بالإصابات البليغة التي تعرضا لها ،فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح وصفت بالخطيرة ،مضيفا ان قوة الاصطدام تسببت في انبعاج هيكلي السيارتين خاصة السيارة الخفيفة.

وتعود أسباب الحادثة ،حسب المصدر ،إلى تجاوز معيب للسيارة الخفيفة والسرعة وعدم احترام الإشارات المنظمة لعملية السير