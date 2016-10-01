الملك يقوم بزيارة لمراكش.. وها علاش

"شوف تيفي"
من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى مدينة مراكش خلال الأيام المقبلة من أجل تدشين مجموعة من المشاريع.
وسيقوم الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة ، بتدشين مجموعة من المشاريع المتعلقة باحتضان قمة "كوب 22".
وحسب مصادر محلية من مدينة مراكش، فإن الملك سيدشن مشروع مركز تحاقن الدم بتحناوت، متحف الماء بمدارة بلعريف بالطريق المؤدي إلى البيضاء بالملحقة الإدارية الازدهار، ومشروع مركب وزارة الأوقاف ومقر المجلس العلمي الجديد بمنطقة الشريفية.
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