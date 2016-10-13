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بالصور.. ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 10:16 بالصور.. ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان | بوليتيك
بالصور.. ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ عبد العزيز الجعايدي الحارس الشخصي للملك محمد السادس، خلال قيامه بجولة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 "شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ عبد العزيز الجعايدي الحارس الشخصي للملك محمد السادس، خلال قيامه بجولة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الجعايدي في هذه الصور وهو يتجول في شوارع نيويورك من أجل الشوبينغ .

وتفاعل معجبي الجعايدي بكثافة، متمنين له قضاء عطلة جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية والعودة سريعا لأرض الوطن...

ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان ها شنو كان كايدير عبد العزيز الجعايدي حارس الملك في مريكان

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