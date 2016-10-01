القضاء الإيطالي يحكم على مغربي بالسجن لـ 20 عاما.. وها شنو دار

قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم أمس الأربعاء عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في غشت 2015، وذلك حسب ما كشفت

"شوف تيفي"

قال مصدر قضائي إن قاضيا إيطاليا حكم على ثلاثة شبان بالسجن 20 عاما لكل منهم أمس الأربعاء عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصا بالاختناق في غشت 2015، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ريتيرز اليوم الخميس.

وأوضحت الوكالة أن قاضي المحكمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، أدان الرجال الثلاثة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال عمال إنقاذ الضحايا من مخزن قارب صيد مع 312 ناجيا.

وأضافت الوكالة ذاتها بأنه يخضع خمسة آخرون للمحاكمة للاشتباه في انتمائهم لطاقم القارب، وكانت سفينة نرويجية قد نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا.

وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة اطلعت عليها ريتيرز إنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد "مغربي"، ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة.

وكشفت ريتيرز أن محمد السيد ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما، وإن الاثنين الآخرين وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر من المغرب وتونس على الترتيب.