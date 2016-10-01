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الأمن يطيح بـ ''الهواري'' وخليليته خلال تروجيهما للمخدرات والسلسيون بمنطقة تكيوين بأيت ملول

الأمن يطيح بـ الهواري وخليليته خلال تروجيهما للمخدرات والسلسيون بمنطقة تكيوين بأيت ملول | حوادث و حقوق

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الأمن يطيح بـ ''الهواري'' وخليليته خلال تروجيهما للمخدرات والسلسيون بمنطقة تكيوين بأيت ملول
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 09:43 الأمن يطيح بـ الهواري وخليليته خلال تروجيهما للمخدرات والسلسيون بمنطقة تكيوين بأيت ملول | حوادث و حقوق
الأمن يطيح بـ ''الهواري'' وخليليته خلال تروجيهما للمخدرات والسلسيون بمنطقة تكيوين بأيت ملول
تمكنت المصالح الأمنية، بتيكيوين من وضع حد لنشاط أحد أخطر مروجي المخدرات بجنبات الواد الفاصل بين تيكيوين وأيت ملول.

 "شوف تيفي"

 تمكنت المصالح الأمنية، بتيكيوين من وضع حد لنشاط أحد أخطر مروجي المخدرات بجنبات الواد الفاصل بين تيكيوين وأيت ملول.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بالملقب بـ"الهواري"، المبحوث عنه من أجل قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات والضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، ضبطت بحوزته لحظة إيقافه كمية من الممنوعات عبارة عن أكياس من ماء الحياة وعبوات من لصاق "مطاط العجلات" أو كما يطلق عليه "السليسيون"، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، كما تم إيقاف خليلته التي تعمل بدورها على مساعدته على ترويج هذه الممنوعات، وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما.

 

 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية مطاط العجلات الحراسة النظرية الهواري

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