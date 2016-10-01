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بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 09:09 بالفيديو.. ها شنو وقع بالقرب من الدائرة الأمنية 32 بالحي المحمدي في كازا | حوادث و حقوق
بالفيديو.. ها شنو وقع بالقرب من الدائرة الأمنية 32 بالحي المحمدي في كازا
تجمع العشرات من المواطنين، قبل قليل، على مواطن مصاب بجرح غائر على مستوى الرأس، بعد أن سقط مغشيا عليه أمام الدائرة الأمنية 32 بالحي المحمدي بالبيضاء.

 "شوف تيفي"

 تجمع العشرات من المواطنين، يوم أمس الاربعاء، على مواطن مصاب بجرح غائر على مستوى الرأس، بعد أن سقط مغشيا عليه أمام الدائرة الأمنية 32 بالحي المحمدي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصاب، فر صوب الدائرة الأمنية من أجل الاحتماء برجال الأمن بعد أن اعترض سبيله مجموعة من الأشخاص له معهم حسابات شخصية منذ رمضان الماضي، وانهالوا عليه بالضرب بواسطة قنينة زجاجية، بسبب وضعه لدى المصالح الأمنية العديد من الشكايات في حقهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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