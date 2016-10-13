بالصورة.. ها السحور اللي لقاو في ليلة عاشوراء

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة عمل سحري، قيل أنه تم العثور عليه في ليلة عاشوراء بمدينة سطات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة عمل سحري، قيل أنه تم العثور عليه في ليلة عاشوراء بمدينة سطات.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر الجميع عن غضبهم الشديد من هذه التصرفات غير الأخلاقية، والتي تهدف إلى أذية الأبرياء من خلال استعمال السحر والشعوذة ليلة عاشوراء على حد تعبيرهم، بينما استغل آخرون الفرصة لكي يؤكدوا بأن هذه الطلاسم لا يمكن أن يكون لها تأثير على الإنسان لأنها تبقى مجرد أوهام و"خزعبلات" فقط.