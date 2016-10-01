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''كبور'' رجع للمغرب مؤقتا لهذا السبب
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 04:06 كبور رجع للمغرب مؤقتا لهذا السبب | ثقافة و فنون
''كبور'' رجع للمغرب مؤقتا لهذا السبب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حسن الفذ والملقب بـ ''كبور بناني سميرس '' عاد إلى المغرب قادما من كندا، وذلك من أجل تصوير إحدى الكبسولات الإشهارية الجديدة لإحدى الشركات الفاعلة في الاتصالات والتي لها

شوف تيفي: ع.السكارجي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حسن الفذ والملقب بـ "كبور بناني سميرس " عاد إلى المغرب قادما من كندا، وذلك من أجل تصوير إحدى الكبسولات الإشهارية الجديدة لإحدى الشركات الفاعلة في الاتصالات والتي لها معه عقدة التسويق منذ نجاح سلسلة "الكوبل".
وأضاف المصدر أن حسن الفذ صور صباح اليوم الكبسولة الإعلانية بمنطقة المعاريف، حيث تم توفير جميع الظروف المناسبة للتصوير بسرعة تفاديا للوقوع في مشاكل مع معجبي الفنان الذي عاد من كندا من أجل هذا العمل الإعلاني، حيث ظهر كبور بنفس الفيستا البنية والقبعة الصفراء.

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كبور رجع للمغرب مؤقتا لهذا السبب

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