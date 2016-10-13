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انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 03:47 انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا | دولي
انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا
انتحر اللاجئ السوري المدعى جابر البكر والبالغ من العمر 22عاما والمتورط في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا داخل زنزانته اليوم الأربعاء، هذا وقد ألقي القبضعلى المعني بالأمر من قبل 3 سوريين

شوف تيفي

انتحر اللاجئ السوري المدعى جابر البكر والبالغ من العمر 22عاما والمتورط في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا داخل زنزانته اليوم الأربعاء، هذا وقد ألقي القبضعلى المعني بالأمر من قبل 3 سوريين شاهداه بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة لايبزغ التي تبعد 100 كيلو متر عن مكان سكناه السابق، ليشعروا الشرطة الألمانية لتلقي القبض عليه.

للإشارة فإن الشرطة الألمانية كانت قد عثرت السبت المنصرم على متفجرات أثناء عملية تفتيش أجرتها بمنزل سوري يشتبه أنه كان يخطط لشن هجوم انتحاري بألمانيا، لتطلق بعد ذلك عملية البحث عن المعني بالأمر.

ومن جهتها شكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتاينسلاف تيليش الشاب السوري الذي قام بالتبليغ عن المشتبه به.

 

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انتحار سوري مخطط هجمات إرهابية ألمانيا

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