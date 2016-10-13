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بالصور.. عصابة مدججة بالسيوف والماء القاطع ترهب زوار مقبرة الرحمة وتستنفر العناصر الأمنية
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 03:40 بالصور.. عصابة مدججة بالسيوف والماء القاطع ترهب زوار مقبرة الرحمة وتستنفر العناصر الأمنية | حوادث و حقوق
بالصور.. عصابة مدججة بالسيوف والماء القاطع ترهب زوار مقبرة الرحمة وتستنفر العناصر الأمنية
شهدت مقبرة الرحمة مساء اليوم الأربعاء استنفارا أمنيا من قبل عناصر الدرك الملكي بسبب هجوم مجموعة من الملثمين على زوار المقبرة بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بالإضافة إلى الماء القاطع.

شوف تيفي

شهدت مقبرة الرحمة مساء اليوم الأربعاء استنفارا أمنيا من قبل عناصر الدرك الملكي بسبب هجوم مجموعة من الملثمين على زوار المقبرة بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بالإضافة إلى الماء القاطع.

هذا الحادث خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف زوار المقبرة، هذا وفور علم السلطات الأمنية بالواقعة، انتقلت لعين المكان وألقت القبض على حوالي 20 شخصا.

وحسب الوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية فإن رجال الدرك الملكي ظلوا محاطين بالزوار حتى يتسنى لهم الترحم على عائلاتهمم بكل إرتياح وسلام.

 

 

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عصابة مدججة السيوف الماء القاطع زوار مقبرة الرحمة

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