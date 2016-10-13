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فضيحة:رجل أمن يعتدي على طفلة عمرها 11سنة بمقر المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 03:33 فضيحة:رجل أمن يعتدي على طفلة عمرها 11سنة بمقر المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات | حوادث و حقوق
فضيحة:رجل أمن يعتدي على طفلة عمرها 11سنة بمقر المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات
فضيحة:رجل أمن يعتدي على طفلة عمرها 11سنة بمقر المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات

"شوف تيفي"

تعرضت الطفلة التلميذة شيماء ادردو البالغة من العمر 11 سنة الى اعتداء جسدي شنيع من طرف رجل امن برتبة مفتش شرطة ( ع . س) بمقر المنطقة الاقليمية للامن بمدينة تاونات مساء يوم الخميس 22 شتنبر 2016.
وقالت والدة المعتدى عليها لطيفة ادردو الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 667070 C وهي تحكي بقلب جريح قصة الاعتداء غير المبرر الذي تعرضت له ابنتها على يد رجل الامن، وذلك على اثر شكاية تقدمت بها والدة احد زميلاتها التي تتهمها بسرقة هاتفها النقال، وهو الاتهام الذي قالت والدة المتهمة لا اساس له من الصحة ولا ينبني على حقائق ثابتة. و امام رفض التلميذة الاعتراف بالتهمة الموجهة اليها من طرف زميلتها بمباركة والدتها قام رجل الامن بادخال الضحية الى داخل احد المكاتب المتواجدة بمقر المنطقة الاقليمية للامن بمدينة تاونات مغلقا الباب لينفرد بها وحيدة وينهال عليها بالضرب على مختلف مناطق جسدها النحيف وباستعمال الفاظ نابية و غير اخلاقية، قبل ان يتم الافراج عنها في ساعة متأخرة من الليل الا ان الوضع الصحي للطفلة سيعرف تطورا خطيرا بعد منتصف الليل ليتم نقلها الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي حيث خضعت لفحوصات طبية بقسم المستعجلات وتم تزويدها بالاوكسجين لتسلم لها شهادة طبية 09 ايام،و اثار الضرب لاتزال بادية على جسد الضحية من خلال الصور التي توصلت بها الجريدة، اضافة الى الاثار النفسية التي لحقت بها اذ ترفض الطفلة العودة الى فصول الدرسة الا بمرافقة والدتها علما ان الطفلة تلميذة نحيبة و معدلاتها تبين ذلك .

و وصلت قضية الاعتداء هاته ردهات المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات بعدما تقدمت والدة الضحية بشكاية في الموضوع للسيد وكيل جلالة الملك والذي فتح تحقيق في الواقعة.

وقالت والدة الطفلة انها تثق في نزاهة العدالة متمنية ان تأخذ ابنتها حقها بما يخوله لها القانون وعبرت عن عزمها ايصال ملف ابنتها الى اعلى السلطات في البلاد ليكون عبرة لمن يعتبر.
ومهما كان واقع الحال فان تصرف رجل الامن هذا لا يمت بصلة بمهمته و لا باخلاقيات رجل الامن وواجباته.

و علم الموقع أمه بمجرد توصله بملف هذه الفتاة وإطلاعه عليه من خلال الوثائق والصور وكذا الحالة النفسية التي توجد عليها الضحية استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات هذا الأسلوب البائد الذي تعامل به رجل الأمن مع الفتاة وقرر مراسلة الحموشي المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق في الموضوع وإعلان الجزاءات في حق المعني بالأمر الذي تجاوز إختصاصه وهو الإستماع لكل الأطراف وإحالة الملف على القضاء للبث فيه عوض اللجوء إلى هذا ألاسلوب الأرعن والبعيد كل البعد عن القانون ؛ويعلن رفضه لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة لرجل الامن ويعلن المركز تضامنه المطلق مع الطفلة شيماء أدردو.

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فضيحة:رجل أمن يعتدي على طفلة عمرها 11سنة بمقر المنطقة الاقليمية للأمن بمدينة تاونات

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