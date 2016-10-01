خطير وبالفيديو.. الاعتداء على خلفية قائد بالبيضاء وتكسير سيارته بسبب ''شعالة عاشوراء''

"شوف تيفي"
عاش خليفة قائد بالبرنوصي بالبيضاء، ليلة عاشوراء، دقائق من الجحيم، بعد أن وجد نفسه وسط وابل من الحجارة الصادرة عن مراهقين، حاول منعهم من إضرام النيران في العجلات المطاطية.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رشق خليفة القائد بالحجارة، تسبب في إصابته على مستوى الصدر، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية مهمة بسيارته التي حل بها بعين المكان لمنع المراهقين.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بفض تجمع المراهقين، بينما قامت شاحنة للوقاية المدنية بإخماد النيران المشتعلة.
وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يُظهر لحظات قيام المراهقين بإضرام النيران في العجلات بعد الاعتداء على خليفة القائد.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.