خطير وبالفيديو.. الاعتداء على خلفية قائد بالبيضاء وتكسير سيارته بسبب ''شعالة عاشوراء''

عاش خليفة قائد بالبرنوصي بالبيضاء، ليلة عاشوراء، دقائق من الجحيم، بعد أن وجد نفسه وسط وابل من الحجارة الصادرة عن مراهقين، حاول منعهم من إضرام النيران في العجلات المطاطية.

"شوف تيفي"

عاش خليفة قائد بالبرنوصي بالبيضاء، ليلة عاشوراء، دقائق من الجحيم، بعد أن وجد نفسه وسط وابل من الحجارة الصادرة عن مراهقين، حاول منعهم من إضرام النيران في العجلات المطاطية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رشق خليفة القائد بالحجارة، تسبب في إصابته على مستوى الصدر، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية مهمة بسيارته التي حل بها بعين المكان لمنع المراهقين.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بفض تجمع المراهقين، بينما قامت شاحنة للوقاية المدنية بإخماد النيران المشتعلة.

وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يُظهر لحظات قيام المراهقين بإضرام النيران في العجلات بعد الاعتداء على خليفة القائد.