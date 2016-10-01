بالفيديو..طنجة تتنفس تحت الماء بعد التساقطات المطرية

شهدت مدينة طنجة اليوم الأربعاء، تساقطات مطرية مهمة، وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة السير، نتيجة تجمع مياه الأمطار في العديد من الشوارع.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة طنجة اليوم الأربعاء، تساقطات مطرية مهمة، وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة السير، نتيجة تجمع مياه الأمطار في العديد من الشوارع.



وشهدت مدينة البوغاز ومع نزول أولى القطرات المطرية اليوم، وقوع العديد من حوادث السير نتيجة انزلاق السيارات، ما تسبب في خسائر مادية مهمة.



وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، شهدت اليوم تساقطات مطرية مهمة خاصة بمدن الشمال طنجة وتطوان.





