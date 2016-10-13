عاجل وبالصورة.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيكي بطنجة

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عثر مجموعة من المواطنين مساء أمس الأربعاء، على رضيع متخلى عنه في كيس بلاستيكي بحي مالاباطا بمدينة طنجة.
الواقعة خلفت استياء واستنكار المواطنين الذين لم يستوعبوا هذا الفعل المشين.
هذا وقد أشعر هؤلاء المواطنون السلطات المحلية للتحقيق في ظروف وملابسات القضية
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