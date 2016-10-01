عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب

كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي احترم قرار صلاح الدين مزوار بالإستقالة من رئاسة الحزب، بشرط تقلده للمنصب إلى غاية المؤتمر العادي المحدد يوم 29 أكتوبر المقبل.

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كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي احترم قرار صلاح الدين مزوار بالإستقالة من رئاسة الحزب، بشرط تقلده للمنصب إلى غاية المؤتمر العادي المحدد يوم 29 أكتوبر المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن صلاح الدين مزوار ربط اتصالا هاتفيا من إجتماع المكتب السياسي الذي أنهى أشغاله في هذه اللحظات بعزيز أخنوش، مطالبا إياه بالعودة فورا لحضن الحزب.

وقالت ذات المصادر، أن صلاح الدين مزوار سيستمر في رئاسة الحزب إلى غاية 29 أكتوبر من الشهر الجاري، لإعلان الرئيس الجديد للحزب، والذي تشير أغلب التقارير أنه سيكون عزيز أخنوش.

وحسب ذات المصادر، فقد اتفق المكتب السياسي للحزب على المشاركة في الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، لكن بشروط سيعلن عنها في المؤتمر المقبل.



