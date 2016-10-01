 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب | بوليتيك

عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب

قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة | مجتمع

بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة

عاجل : أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار والمؤتمر الإستثنائي أواخر الشهر | بوليتيك

عاجل : أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار والمؤتمر الإستثنائي أواخر الشهر

مختل عقلي يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية | بوليتيك

مختل عقلي يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية

احتجاجات قوية بين الساكنة والقوات العمومية بإقليم اشتوكة | حوادث و حقوق

احتجاجات قوية بين الساكنة والقوات العمومية بإقليم اشتوكة

مرة أخرى..تلميذة تنتحر شنقاً لعدم مقدرة عائلتها على شراء الأدوات المدرسية..وها فين | حوادث و حقوق

مرة أخرى..تلميذة تنتحر شنقاً لعدم مقدرة عائلتها على شراء الأدوات المدرسية..وها فين

بالصورة.. أولى القطرات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة.. أولى القطرات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بطنجة

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 23:27 عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب | بوليتيك
عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب
كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي احترم قرار صلاح الدين مزوار بالإستقالة من رئاسة الحزب، بشرط تقلده للمنصب إلى غاية المؤتمر العادي المحدد يوم 29 أكتوبر المقبل.

شوف تيفي
كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب السياسي احترم قرار صلاح الدين مزوار بالإستقالة من رئاسة الحزب، بشرط تقلده للمنصب إلى غاية المؤتمر العادي المحدد يوم 29 أكتوبر المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن صلاح الدين مزوار ربط اتصالا هاتفيا من إجتماع المكتب السياسي الذي أنهى أشغاله في هذه اللحظات بعزيز أخنوش، مطالبا إياه بالعودة فورا لحضن الحزب.
وقالت ذات المصادر، أن صلاح الدين مزوار سيستمر في رئاسة الحزب إلى غاية 29 أكتوبر من الشهر الجاري، لإعلان الرئيس الجديد للحزب، والذي تشير أغلب التقارير أنه سيكون عزيز أخنوش.
وحسب ذات المصادر، فقد اتفق المكتب السياسي للحزب على المشاركة في الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران، لكن بشروط سيعلن عنها في المؤتمر المقبل.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أخنوش مزوار الحكومة الإستقالة الحزب المكتب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار والمؤتمر الإستثنائي أواخر الشهر | بوليتيك

عاجل : أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار والمؤتمر الإستثنائي أواخر الشهر

مختل عقلي يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية | بوليتيك

مختل عقلي يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية

هام لأولياء أمور التلاميذ.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن استمرار خدمة إنصات الإلكترونية لتلقي الشكايات | بوليتيك

هام لأولياء أمور التلاميذ.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن استمرار خدمة ''إنصات'' الإلكترونية لتلقي الشكايات

انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء | بوليتيك

انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز" الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو السؤال المحرج الذي طرحته المغربية شهرزاد وجعل سعد رمضان ينفعل ويغادر الحوار المباشر!! | زووم
منذ 26 دقيقة

هذا هو السؤال المحرج الذي طرحته المغربية شهرزاد وجعل سعد رمضان ينفعل ويغادر الحوار المباشر!!

أخطر شُعالة فليلة عاشوراء..شوفو هاذ التريبورتور أشنو كايدير فوق العافية | بــووز

أخطر شُعالة فليلة عاشوراء..شوفو هاذ ''التريبورتور'' أشنو كايدير فوق العافية

شوف الصحافة : مختل يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : مختل يرشق الموكب الملكي بقينينات زجاجية‎

خبر اليوم : تفاصيل تحالف حزب الحصان والحمامة | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل تحالف حزب الحصان والحمامة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

عاجل : الأحرار يشاركون في الحكومة بشروط ومزوار يطالب أخنوش بالعودة فورا للحزب

قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة | مجتمع

بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة

﻿ ﻿
اليوم 15:48 GMT

عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.