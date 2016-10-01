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قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 23:22 قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
قاصر تقدم على الإنتحار في ظروف غامضة
أقدمت قاصر تبلغ من العمر 16سنة تنحذر من دوار “شوكة” بجماعة تزارت، على وضع حد لحياتها، اليوم الأربعاء بمنزل عائلتها.

شوف تيفي

 أقدمت قاصر تبلغ من العمر 16سنة تنحذر من دوار “شوكة” بجماعة تزارت، على وضع حد لحياتها، اليوم الأربعاء بمنزل عائلتها.

وحسب مصادر محلية، فإن أسباب الانتحار تبقى مجهولة، وبينما أكدت بعض المصادر القريبة من الهالكة على أنها كانت تعاني قيد حياتها من إضطرابات نفسية.

هذا وفور توصل عناصر الدرك الملكي بالخبر حلت إلى عين المكان لمباشرة التحقيقات، كما أن جثتها تم نقلها إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش من أجل التشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.

 

 

 

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قاصر تقدم الإنتحار ظروف غامضة المغرب

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