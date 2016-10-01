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الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 23:07 الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية | دولي
الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
تم مؤخرا تفكيك منظمة متهمة بالإتجار الدولي في الحشيش وتمويل تنظيم الدولة بالمال وتزويده بالسلاح بعد تحقيقات قامت بها الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية بالإضافة إلى العديد من الدول.

شوف تيفي

 تم مؤخرا تفكيك منظمة متهمة بالإتجار الدولي في الحشيش وتمويل تنظيم الدولة بالمال وتزويده بالسلاح بعد تحقيقات قامت بها الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية بالإضافة إلى العديد من الدول.

وقد أسفر تفكيك المنظمة عن حجز نحو 100 طن من الحشيش أغلبه من المغرب واعتقال 109 مهربين 26 منهم مغاربة بالإضافة إلى العثور على 11 ألف و400 قطعة سلاح و10 أطنان من المتفجرات موجهة إلى تنظيم الدولة.

هذا وأكدت المواقع الأوروبية أن الحرس المدني والإسباني اعترض سفينة قبالة سواحل ألميرية كانت متوجهة إلى ليبيا محملة بأزيد من 20 طن من الحشيش المغربي مؤكدة أن هذه المخدرات تذهب لتمويل الجماعات الجهادية وتزويدها بالأسلحة، وأضافت ذات المصادر أن المنظمة الإجرامية تم تفكيكها وهي تقوم بتقسيم الأدوار بين مهربين ومتطرفين يشتغلون لصالحها.

 

 

 

 

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الحشيش المغربي يستغل تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

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