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بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 22:34 بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة | مجتمع
بالصور..السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل بأنها طلاسم سحرية تم العثور عليها يوم زمزم بأحد المقابر بمدينة طنجة.

 "شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل بأنها طلاسم سحرية تم العثور عليها يوم زمزم بأحد المقابر بمدينة طنجة.

 واستنكر النشطاء القيام بهذه الأعمال، مطالبين السلطات بفرض مراقبة للمقابر من خلال وضع حراس أمن خاص لإيقاف كل من تسول له نفسه القيام بأعمال سحر وشعوذة بمقابر المسلمين.

 وتفاعل آخرون وعلقوا بأن هذه الأعمال هي مجرد ترهات و"خزعبلات"، وعلى المجتمع المغربي بكل مكوناته عدم التركيز فيها والاهتمام أكثر بالتقدم إلى الأمام وتوعية الطبقة التي ما تزال تؤمن بها.

السحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجةالسحور والشعوذة يوم زمزم في مقبرة بطنجة

 

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المغرب شوف تيفي طلاسم سحرية الشعوذة مقبرة

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