عاجل : أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار والمؤتمر الإستثنائي أواخر الشهر

ذكرت مصادر مطلعة من داخل المكتب السياسي الذي يصيغ بلاغا في هذه اللحظات بمقره المركزي بالرباط، أن عزيز أخنوش سيقود حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة إلى غاية إنعقاد المؤثمر الإستثنائي يوم 29

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ذكرت مصادر مطلعة من داخل المكتب السياسي الذي يصيغ بلاغا في هذه اللحظات بمقره المركزي بالرباط، أن عزيز أخنوش سيقود حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة إلى غاية إنعقاد المؤثمر الإستثنائي يوم 29 أكتوبر من الشهر الجاري.

وأضافت ذات المصادر، أن جميع أعضاء المكتب السياسي وافقوا على قيادة عزيز أخنوش للمفاوضات المرتقبة مع عبد الإله بن كيران لدخول الحزب للحكومة.

وينتظر بعد قليل أن يعلن الحزب عن بلاغ في الموضوع يحدد خارطة الطريق للأسابيع المقبلة وإعلان المؤتمر الإستثنائي يوم 29 أكتوبر، وتأكيد تحالفه مع الإتحاد الدستوري.



