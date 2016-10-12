احتجاجات قوية بين الساكنة والقوات العمومية بإقليم اشتوكة

اندلعت عشية اليوم الأربعاء بقيادة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها، إحتجاجات صاخبة ومواجهات عنيفة ضد إقدام السلطات المحلية بهدم منازل شيدت بدون ترخيص وتصميم للتهيئة.

شوف تيفي



اندلعت عشية اليوم الأربعاء بقيادة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها، إحتجاجات صاخبة ومواجهات عنيفة ضد إقدام السلطات المحلية بهدم منازل شيدت بدون ترخيص وتصميم للتهيئة.

وصرح شهود عيان "لشوف تيفي" من عين المكان، أن الاحتقان ابتدأ منذ أسبوعين، حيث باشرت السلطات المحلية تدبيرا انتقائيا ومزاجيا لملف البناء العشوائي، دون مراعاة لتداعيات ذلك، من خلال الإقدام على عملية الهدم لبعض البنايات، وترك أخرى في استفزاز مباشر للساكنة التي هدمت منازلها.

وأضافت ذات المصادر، أن المتضررين حجوا عشية اليوم إلى دورة المجلس الجماعي بسيدي بيبي ، قبل أن يغيروا الوجهة إلى بناية مقر القيادة، ليتم اقتحامها لتتحول الأشكال الإحتجاجية إلى أساليب عفوية أسفرت عن إضرام النار وإغلاق الطريق العمومية ووضع متاريس في الممرات العمومية وإقتحام مقر القيادة وإضرام النار في عدد كبير من الدراجات النارية التابعة لأعوان السلطة، وإغلاق الطريق الرئيسية الرابطة بين أيت ملول وتيزنيت لأزيد من 4 ساعات.

وحمل المحتجون في شعاراتهم المسؤولية كاملة للسلطة المحلية للتدبير الفاشل للسلطات الإدارية، محليا وإقليميا، في التعاطي مع هذه الظاهرة التي كان يجب وأدها من الأساس، أو توفير مخططات للتهيئة ليتم البناء بطرق قانونية وبواسطة الترخيص.



