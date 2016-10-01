مرة أخرى..تلميذة تنتحر شنقاً لعدم مقدرة عائلتها على شراء الأدوات المدرسية..وها فين

أقدمت طالبة في السادس الاعدادي، أمس الثلاثاء، بمحافظة كركوك العراقية، على شنق نفسها وسط منزلها بالمحافظة، بسبب عدم مقدرة عائلتها على توفير مستلزماتها الدراسية.

"شوف تيفي"

أقدمت طالبة في السادس الاعدادي، أمس الثلاثاء، بمحافظة كركوك العراقية، على شنق نفسها وسط منزلها بالمحافظة، بسبب عدم مقدرة عائلتها على توفير مستلزماتها الدراسية.

وحسب موقع "السومرية نيوز"، العراقي فإن طالبة في السادس الإعدادي أقدمت، على الانتحار شنقا من خلال ربط عنقها بحبل في منزلها بحي المصلى وسط كركوك"، مبينا أنه وبحسب ما أفادت به عائلة الفتاة بأن ابنتهم طالبت من والدها شراء مستلزمات الدراسة كالمحفظة والملابس الخاصة بالمدرسة، إلا أن عائلتها عجزت عن ذلك بسبب سوء حالتهم المادية".



وأضاف الموقع بأن مصدر موثوق طلب عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن قوة من الشرطة نقلت الجثة لدائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث".