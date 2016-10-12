بالصورة.. أولى القطرات المطرية تتسبب في حادثة سير خطيرة بطنجة

شهدت إحدى الشوارع الكبري بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، ومع أولى القطرات المطرية، حادثة سير خطيرة، عقب انزلاق سيارة خفيفة.

"شوف تيفي"



شهدت إحدى الشوارع الكبري بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، ومع أولى القطرات المطرية، حادثة سير خطيرة، عقب انزلاق سيارة خفيفة.



وكاد هذا الحادث لولا الألطاف الإلهية أن يتسبب في خسائر بشرية، بعد أن فقد سائق السيارة القدرة على السيطرة في المقود بالشارع الذي يعرف وجود عدد كبير من المارة.



وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، كشفت بأن تساقطات مطرية رعدية، ستشهدها العديد من المناطق وخاصة بالشمال بداية من اليوم.



