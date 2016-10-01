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هذه هي هوية أحد الموقوفين في مدينة الفنيدق والذي له علاقة قرابة بأمير بتنظيم الدولة الإسلامية
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 20:37 هذه هي هوية أحد الموقوفين في مدينة الفنيدق والذي له علاقة قرابة بأمير بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
هذه هي هوية أحد الموقوفين في مدينة الفنيدق والذي له علاقة قرابة بأمير بتنظيم الدولة الإسلامية
تربط أحد أفراد الخلية الإرهابية المفككة صباح اليوم الأربعاء، بالفنيدق وتطوان، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، علاقة قرابة بأمير تنظيم الدولة الإسلامية ''داعش'' المعروف بلقب أبو أسامة

 "شوف تيفي"

 تربط أحد أفراد الخلية الإرهابية المفككة صباح اليوم الأربعاء، بالفنيدق وتطوان، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، علاقة قرابة بأمير تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المعروف بلقب أبو أسامة المغربي، والذي قتل قبل سنتين في إحدى المعارك بسوريا، وذلك حسب ما عُلم لدى موقع القناة الثانية "دوزيم".

وحسب موقع القناة الثانية، فإن المشتبه فيه الذي تم إيقافه اليوم الأربعاء بمدينة الفنيدق ضمن شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا، هو س. المحدالي، وهو ابن عم عبد العزيز المحدالي، أمير داعش المعروف بـ أبو أسامة المغربي.
وأضاف المصدر ذاته بأن "س. المحدالي"، الذي جرى اعتقاله صباح اليوم على الساعة السابعة صباحا، يبلغ من العمر 31 سنة، ويقطن بـ "راس لوطا’" بمدينة الفنيدق، موضحة بأن المستوى الدراسي للمشتبه فيه متواضع، إذ لم يتعد التعليم الإعدادي، مضيفة أنه يمتلك محلا تجاريا بسوق المسيرة في الفنيدق، والذي يعتبر مصدر دخله الأساسي.
وكانت وزارتي الداخلية المغربية وكذا الإسبانية، قد كشفتا معا، أن عملا مشتركا بينهما مكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر ينشطون بالمغرب وإسبانيا.

 

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المغرب شوف تيفي المحدالي أبو أسامة المغربي الفنيدق المكتب المركزي للأبحاث القضائية

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