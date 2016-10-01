هام لأولياء أمور التلاميذ.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن استمرار خدمة ''إنصات'' الإلكترونية لتلقي الشكايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها، وعلى غرار السنوات الدراسية الفارطة ، وضعت رهن إشارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنين الخدمة الإلكترونية ''إنصات'' لتلقي

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها، وعلى غرار السنوات الدراسية الفارطة ، وضعت رهن إشارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنين الخدمة الإلكترونية "إنصات" لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات بخصوص كل ما يمكن أن يعرقل السير العادي للدراسة وتدبير المؤسسات التعليمية والعمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي وكذا ما يتعلق بالبنيات التحتية.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء أنه يمكن تسجيل الشكايات والملاحظات بالاتصال مباشرة على الرقم الأخضر 0800001122 من الاثنين إلى الجمعة وفقا لأوقات العمل الرسمية أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة .

وحسب البلاغ فإن خدمة " إنصات" تتيح للمواطنات والمواطنين إمكانية تتبع مآل شكاياتهم باستعمال الرمز الذي سيحصلون عليه عبر الهاتف أو مباشرة بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد مضمون الشكاية بالنسبة للشكايات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

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