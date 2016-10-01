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إنقطاع الماء يخرج ساكنة تطوان إلى الإحتجاج
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 19:38 إنقطاع الماء يخرج ساكنة تطوان إلى الإحتجاج | مجتمع
إنقطاع الماء يخرج ساكنة تطوان إلى الإحتجاج
نظم العشرات من ساكنة مدينة تطوان عشية اليوم ''بساحة الخاصة'' وقفة إحتجاجية ضد إنقطاع الماء الصالح للشرب الذي تعرفه المدينة منذ أسابيع. ورفع المحتجون شعارات مطالبة المسؤولين بالتدخل لوقف الإنقطاعات

شوف تيفي

نظم العشرات من ساكنة مدينة تطوان عشية اليوم "بساحة الخاصة" وقفة إحتجاجية ضد إنقطاع الماء الصالح للشرب الذي تعرفه المدينة منذ أسابيع.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة المسؤولين بالتدخل لوقف الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، منددين بالسياسة المتبعة في هذه المادة الحيوية.

وتعيش مدينة تطوان والمناطق المجاورة على وقع إنقطاعات متكررة للماء، حيث تبرر الشركة المسؤولة عن التوزيع الإنقطاعات المتكررة بندرة المياه بالمنطقة وقلة التساقطات في السنوات الأخيرة، في حين ترى الساكنة أن السبب هو سوء تدبير المادة الحيوية نظرا لوجود أربعة سدود مجاورة للمدينة.

من جهة ثانية، عبر العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والمخابز في الوقفة الإحتجاجية المنظمة اليوم أنهم مهددون بالإفلاس بسبب الإنقطاعات المتكررة للمياه.

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