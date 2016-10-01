خطير..هذا مصير صيدلاني يروج القرقوبي نواحي القنيطرة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف صيدلاني بمنزله الكائن بدوار ''الكامل'' بمدينة مشرع بلقصيري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف صيدلاني بمنزله الكائن بدوار "الكامل" بمدينة مشرع بلقصيري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المعني بالأمر على خلفية البحث المجرى مع ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مندوب مبيعات طبية، تم العثور بحوزتهم على خاتم مزور في إسم أحد الأطباء، وعلبة أدوية فارغة خاصة بالعقار الطبي المخدر "نورداز".

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل الصيدلاني الموقوف أسفرت عن حجز 2682 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، ومجموعة من العقاقير والجرعات الطبية المشكوك في مصدرها وفي طرق استعمالها.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.





