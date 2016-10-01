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انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز" الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 18:16 انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء | بوليتيك
انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز" الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء
علمت''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس،انتقل في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء 12أكتوبر2016 و المصادف لليلة عاشوراء إلى حي اسباتة بالدار البيضاء.

شوف تيفي
علمت"شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس،انتقل في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء 12أكتوبر2016 و المصادف لليلة عاشوراء إلى حي اسباتة بالدار البيضاء.

و قد تجول الملك محمد السادس بشارع الداخلة وشارع ادريس الحارثي ،حيث وقف على الأجواء الاحتفالية الشعبية بعاشوراء.

كما شوهد الملك و حسب ذات المصادر، وهو يتجول بسيارة سوداء وبدون برتوكول.
زيارة الملك إلى حي سباتة و بالضبط بشارع الداخلة،لقيت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة الذين عبروا في تصريحات لـ"شوف تيفي" عن فخرهم و اعتزازهم و إعجابهم بتواضع الملك محمد السادس الذي شاركهم احتفالهم بليلة عاشوراء.


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شوف تيفي المغرب لملك عاشوراء سوداء

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