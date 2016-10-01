انفراد:ها فين وكيفاش دْوَز" الملك محمد السادس عاشوراء بالدار البيضاء

علمت''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس،انتقل في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء 12أكتوبر2016 و المصادف لليلة عاشوراء إلى حي اسباتة بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس،انتقل في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء 12أكتوبر2016 و المصادف لليلة عاشوراء إلى حي اسباتة بالدار البيضاء.

و قد تجول الملك محمد السادس بشارع الداخلة وشارع ادريس الحارثي ،حيث وقف على الأجواء الاحتفالية الشعبية بعاشوراء.

كما شوهد الملك و حسب ذات المصادر، وهو يتجول بسيارة سوداء وبدون برتوكول.

زيارة الملك إلى حي سباتة و بالضبط بشارع الداخلة،لقيت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة الذين عبروا في تصريحات لـ"شوف تيفي" عن فخرهم و اعتزازهم و إعجابهم بتواضع الملك محمد السادس الذي شاركهم احتفالهم بليلة عاشوراء.





