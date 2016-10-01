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بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 18:15 رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته | بوليتيك
رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته
أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسم في قبول إستقالة رئيسه صلاح الدين مزوار عشية اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسم في قبول إستقالة رئيسه صلاح الدين مزوار عشية اليوم الأربعاء.

وأضافت ذات المصادر، أن أغلب قيادات الحزب أجمعت على قبول الإستقالة بعد رفضها في إجتماع المكتب السياسي المفتوح إلى غاية اليوم منذ إنعقاده مساء الأحد الماضي، بعد النتائج الغير متوقعة لإنتخابات 7 أكتوبر الماضي والتي حصد فيها 37 مقعدا برلمانيا في المرتبة الرابعة وراء كل من حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعد وحزب الأصالة والمعاصرة ب 102 مقعد و حزب الإستقلال ب 46 مقعدا.

وكشفت ذات المصادر، عن شبه إجماع بين أعضاء المكتب السياسي، وقيادات حزب الحمامة عن تعيين عزيز أخنوش لقيادة الحزب في هذه الفترة التي تصادف المشاورات بين الفرقاء السياسيين سواء من أجل الدخول في التحالفات لتشكيل الحكومة أو التنسيق للتموقع في المعارضة.

وفي ذات السياق، يشهد مقر الحزب بالرباط في هذه الأثناء إجتماعا لمكتبه السياسي لدراسة نتائج الإنتخابات التشريعية وتحديد موقف الحزب من بعض المستجدات، حيث ينتظر أن يصدر الحزب بلاغا بعد الإجتماع وتعيين ناطق رسمي للحزب بعد إستقالة صلاح الدين مزوار.

 

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المكتب السياسي التنسيق المعارضة الأحرار الإستقالة مزوار أخنوش شوف تيفي

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