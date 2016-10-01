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ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 17:47 ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟ | بوليتيك
ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟
تأكد من مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش سيخلف مزوار على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أنهى هذا الأخير كل علاقة له مع الحزب. ومن المنتظر أن يدبر أخنوش أمور الحزب في مرحلة المفاوضات مع بن كيران، ويطالب

شوف تيفي
تأكد من مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش سيخلف مزوار على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أنهى هذا الأخير كل علاقة له مع الحزب. ومن المنتظر أن يدبر أخنوش أمور الحزب في مرحلة المفاوضات مع بن كيران، ويطالب باستمرار الأحرار في تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وسيقدم مقترحاته لاستوزار ثلاثة من الأسماء الجديدة مع احتفاظ عبو والعلمي بمواقع جديدة في الحكومة إن وافق بن كيران على دخول الأحرار إلى تشكيلة الأغلبية.
وعن مصير مزوار أكد مصدر حزبي أنه سيستمر في موقعه كوزير للخارجية والتعاون إلى حين موافقة الملك على الحكومة الجديدة، ولم يستبعد المصدر ما يروج في كواليس الحزب من تعيين صلاح الدين مزوار سفيرا لفرنسا بعد انتهاء مهامه على رأس الوزارة.

 

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ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟

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