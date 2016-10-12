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عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 17:32 عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد | مجتمع
عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد
بعد انفجار هاتف سامسونغ نوت7 ،ذكرت مجلة China Daily الصينية أن هاتف آيفون 7 انفجر اليوم الأربعاء،وهو في يد مستخدمه في الصين حين إجرائه مكالمة فيديو عن طريق الهاتف.

شوف تيفي

بعد انفجار هاتف سامسونغ نوت7 ،ذكرت مجلة China Daily الصينية أن هاتف آيفون 7 انفجر اليوم الأربعاء،وهو في يد مستخدمه في الصين حين إجرائه مكالمة فيديو عن طريق الهاتف.

وبحسب المجلة انقسم الهاتف إلى قسمين بعد انفجاره، كما أصيب الشاب بجروح طفيفة في الوجه واليدين.

وذكر فرع آبل في الصين أنهم أبلغوا الفرع الأساسي للشركة في الولايات المتحدة بالحادث الذي يعد الأول من نوعه في الصين.

من جانبه أكد مالك الهاتف الذي تعرض للحادث أنه عازم على طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه جراء الانفجار، وبحسب الشاب لم يستخدم لشحن الهاتف سوى الشاحن الأصلي للجهاز، كما أنه لم يعلن عن المكان الذي اشترى منه الهاتف.

بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلدبعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد

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