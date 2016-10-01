 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟ | بوليتيك

ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟

عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد | مجتمع

عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد

رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته | بوليتيك

رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته

هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش | حوادث و حقوق

هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش

إحتقان بين موظفي بلدية أكادير بسبب تفويت بقعة أرضية | بوليتيك

إحتقان بين موظفي بلدية أكادير بسبب تفويت بقعة أرضية

خطير.. شرطيان بين الحياة والموت في مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم ليلة عاشواء | حوادث و حقوق

خطير.. شرطيان بين الحياة والموت في مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم ليلة عاشواء

هام للمغاربة..هكذا يمكنكم التواصل مع وزارة التربية الوطنية لتسجيل الشكايات | بوليتيك

هام للمغاربة..هكذا يمكنكم التواصل مع وزارة التربية الوطنية لتسجيل الشكايات

عاجل.. القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي يتعرض لحادثة سير بالرباط | بوليتيك

عاجل.. القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي يتعرض لحادثة سير بالرباط

الاتحاد الاشتراكي يستمر من موقع المعارضة وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

الاتحاد الاشتراكي يستمر من موقع المعارضة وهذه هي التفاصيل

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 17:20 هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش | حوادث و حقوق
هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته مواقع إلكترونية نقلا عن جريدة وطنية، حول خبر مفاده أن الشرطة العلمية والتقنية، قامت بإبطال مفعول قنبلة يدوية موصولة بجهاز هاتف محمول، تم العثور عليها

 "شوف تيفي"

 توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته مواقع إلكترونية نقلا عن جريدة وطنية، حول خبر مفاده أن الشرطة العلمية والتقنية، قامت بإبطال مفعول قنبلة يدوية موصولة بجهاز هاتف محمول، تم العثور عليها بالحديقة الخلفية لفندق مصنف بمدينة مراكش.

وأوضح البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، فإن أحد عناصر الأمن الخاص، العامل بمؤسسة فندقية كائنة بحي الشتوي بمدينة مراكش، عثر على مجسم مشكوك فيه بالقرب من ساحة خالية، ليست مشتملات أو ملحقات أية بناية إدارية أو سياحية، وقد باشرت على إثر ذلك مصالح الأمن معاينات، بالاستعانة بالخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية، والتي أوضحت بأن الأمر لا يتعلق بجسم متفجر، أو عبوة ناسفة، كما تم الترويج له.

وأضاف البيان بأن الجسم الذي تم العثور عليه عبارة عن خليط من بطاريات وأسلاك لا تتوفر فيها أية مادة متفجرة أو خصائص تقنية من شأنها إحداث التفجير، مشيرا إلى أن الحجوزات قد تمت إحالتها على المختبر العلمي للشرطة، بالإضافة إلى فتح تحقيق لمعرفة ظروف إهمال هذه المواد بعين المكان.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قنبلة يدوية فندق مصنف عبوة ناسفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. شرطيان بين الحياة والموت في مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم ليلة عاشواء | حوادث و حقوق

خطير.. شرطيان بين الحياة والموت في مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم ليلة عاشواء

عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة

بالصور.. نايضة في مراكش بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو درات السلطات | حوادث و حقوق

بالصور.. نايضة في مراكش بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو درات السلطات

هذه هي المادة الممنوعة التي تم العثور عليها بمطار محمد الخامس الدولي | حوادث و حقوق

هذه هي المادة الممنوعة التي تم العثور عليها بمطار محمد الخامس الدولي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. لحظة اندلاع النيران بمعمل للخياطة بالدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 27 ثانية

فيديو.. لحظة اندلاع النيران بمعمل للخياطة بالدار البيضاء

شاهد التزمزيمة على المباشر فكازا | بــووز

شاهد ''التزمزيمة'' على المباشر فكازا

فضيحة وبالفيديو:موقع مغربي شهير يستعين بمواقع البورنو لاستعادة الصدارة و الرفع من عدد الزوار..شوفو كيفاش | زووم

فضيحة وبالفيديو:موقع مغربي شهير يستعين بمواقع البورنو لاستعادة الصدارة و الرفع من عدد الزوار..شوفو كيفاش

من مراكش إلى البيضاء.. معاناة هبة ..قصة ممزوجة بالبكاء لطفلة تعرضت للاغتصاب بعدما قتل والدها أمها..بغيت الملك يْقريني | حالة خاصة

من مراكش إلى البيضاء.. معاناة هبة ..قصة ممزوجة بالبكاء لطفلة تعرضت للاغتصاب بعدما قتل والدها أمها..بغيت الملك يْقريني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟ | بوليتيك
منذ 3 دقائق

ماذا بعد خلافة أخنوش لمزوار على رأس حزب الأحرار؟

عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد | مجتمع

عاجل و بالصور: بعد سامسونغ نوت7.. انفجار أول آيفون 7 في يد مستخدمه في هذا البلد

رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته | بوليتيك

رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته

هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش | حوادث و حقوق

هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش

﻿ ﻿
اليوم 15:48 GMT

عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.