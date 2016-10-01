هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على قنبلة يدوية بفندق بمراكش

توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته مواقع إلكترونية نقلا عن جريدة وطنية، حول خبر مفاده أن الشرطة العلمية والتقنية، قامت بإبطال مفعول قنبلة يدوية موصولة بجهاز هاتف محمول، تم العثور عليها

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة بخصوص ما نشرته مواقع إلكترونية نقلا عن جريدة وطنية، حول خبر مفاده أن الشرطة العلمية والتقنية، قامت بإبطال مفعول قنبلة يدوية موصولة بجهاز هاتف محمول، تم العثور عليها بالحديقة الخلفية لفندق مصنف بمدينة مراكش.

وأوضح البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، فإن أحد عناصر الأمن الخاص، العامل بمؤسسة فندقية كائنة بحي الشتوي بمدينة مراكش، عثر على مجسم مشكوك فيه بالقرب من ساحة خالية، ليست مشتملات أو ملحقات أية بناية إدارية أو سياحية، وقد باشرت على إثر ذلك مصالح الأمن معاينات، بالاستعانة بالخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية، والتي أوضحت بأن الأمر لا يتعلق بجسم متفجر، أو عبوة ناسفة، كما تم الترويج له.

وأضاف البيان بأن الجسم الذي تم العثور عليه عبارة عن خليط من بطاريات وأسلاك لا تتوفر فيها أية مادة متفجرة أو خصائص تقنية من شأنها إحداث التفجير، مشيرا إلى أن الحجوزات قد تمت إحالتها على المختبر العلمي للشرطة، بالإضافة إلى فتح تحقيق لمعرفة ظروف إهمال هذه المواد بعين المكان.