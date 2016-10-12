إحتقان بين موظفي بلدية أكادير بسبب تفويت بقعة أرضية

يعم غضب عارم وسط موظفي بلدية أكادير بعد مصادقة اللجان الخاصة داخل المجلس الجماعي لتفويت بقعة أرضية في ملكية البلدية لأطر مقربة من المجلس المسير بأغلبية تنتمي لحزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي

يعم غضب عارم وسط موظفي بلدية أكادير بعد مصادقة اللجان الخاصة داخل المجلس الجماعي لتفويت بقعة أرضية في ملكية البلدية لأطر مقربة من المجلس المسير بأغلبية تنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وحسب معلومات ووثائق حصلت عليه "شوف تيفي" أدرجت نقطة تفويت بقعة أرضية لأطر الجماعة تبلغ مساحتها 3134 متر مربع في الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة أكادير المقررة عشية اليوم بمركب خير الدين، بعد تأجيلها بأمر من والي المدينة زينب العدوي الى ما بعد الانتخابات.

وبمجرد انتشار خبر تفويت البقعة إلى أطر الجماعة، دعا عدد من الموظفين في السلالم الدنيا ومستخدمي الجماعة الى الاحتجاج، ضد تفويت البقعة لأطر عليا يحصلون على رواتب سمينة، ويستفيذون أصلا من السكن الوظيفي.

من جهة ثانية، كشف مصدر من داخل المجلس الجماعي، أن تفويت البقعة سيكون بالمقابل، وسيتم توقيع التسليم مع جمعية الموظفين بالبلدية لإقامة عمارة للسكن خاصة بموظفي الجماعة، حيث أن البقعة سالت لعاب العديد من المنعشين العقاريين الذين طالبوا بها المجالس السابقة وكادوا أن يحصلوا عليها لولا معيقات تقنية يضيف ذات المصدر.





