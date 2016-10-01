خطير.. شرطيان بين الحياة والموت في مستشفى الشيخ زايد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم ليلة عاشواء

علمت ''شوف تيفي'' أن شرطيين ينتميان لفرقة الدراجين''طيماكس''، تعرضا ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بحي بوركون، لحادثة سير خطيرة، تم على إثرها نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد بحي الألفة في حالة خطيرة ما بين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شرطيين ينتميان لفرقة الدراجين"طيماكس"، تعرضا ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بحي بوركون، لحادثة سير خطيرة، تم على إثرها نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد بحي الألفة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

وحسب مصدر "شوف تيفي"فإن سائق سيارة خفيفة من نوع بيجو 307، كان يسير بسرعة جنونية، وقام بدهس رجلي الشرطة بطريقة مروعة ما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال سائق السيارة، بينما تم نقل الشرطيين على وجه السرعة بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى المذكور.