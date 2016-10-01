هام للمغاربة..هكذا يمكنكم التواصل مع وزارة التربية الوطنية لتسجيل الشكايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى أن آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنين وعلى غرار السنوات الدراسية الفارطة، يمكنهم التواصل معها، بعد أن وضعت رهن إشارتهم خدمة

"شوف تيفي"



أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى أن آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وعموم المواطنين وعلى غرار السنوات الدراسية الفارطة، يمكنهم التواصل معها، بعد أن وضعت رهن إشارتهم خدمة الإلكترونية "إنصات" لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات بخصوص كل ما يمكن أن يعرقل السير العادي للدراسة وتدبير المؤسسات التعليمية، والعمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي وكذا البنيات التحتية.



وحسب بلاغ للوزارة المذكورة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تسجيل الشكايات والملاحظات بالاتصال مباشرة على الرقم الأخضر0800001122من الاثنين إلى الجمعة، وفقا لأوقات العمل الرسمية، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة:www.men.gov.ma.



وأوضح البلاغ بأن هذه الخدمة، تتيح للمواطنات والمواطنين إمكانية تتبع مآل شكاياتهم باستعمال الرمز الذي سيحصلون عليه عبر الهاتف أو مباشرة بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات المطلوبة، وتأكيد مضمون الشكاية بالنسبة للشكايات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.



