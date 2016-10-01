عاجل.. القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي يتعرض لحادثة سير بالرباط

شهد شارع عبد الرحيم بوعبيد، بالرباط، قبل قليل، وقوع حادثة سير بين سيارة(4/4) كان على متنها السياسي البارز والقيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي، وسيارة أخرى خفيفة.

"شوف تيفي"

شهد شارع عبد الرحيم بوعبيد، بالرباط، قبل قليل، وقوع حادثة سير بين سيارة(4/4) كان على متنها السياسي البارز والقيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي، وسيارة أخرى خفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فرغم الاصطدام القوي الذي حصل بين السيارتين، فإن الحادث لم يتسبب لحسن الحظ في وقوع أية إصابات باستثناء بعض الخسائر المادية في السيارة الخفيفة التي اصطدمت بسيارة الراضي.الحمد لله على سلامتك أسي عبدالواحد..