عاجل.. القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي يتعرض لحادثة سير بالرباط

"شوف تيفي"
شهد شارع عبد الرحيم بوعبيد، بالرباط، قبل قليل، وقوع حادثة سير بين سيارة(4/4) كان على متنها السياسي البارز والقيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي، وسيارة أخرى خفيفة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فرغم الاصطدام القوي الذي حصل بين السيارتين، فإن الحادث لم يتسبب لحسن الحظ في وقوع أية إصابات باستثناء بعض الخسائر المادية في السيارة الخفيفة التي اصطدمت بسيارة الراضي.الحمد لله على سلامتك أسي عبدالواحد..
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.