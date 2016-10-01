الاتحاد الاشتراكي يستمر من موقع المعارضة وهذه هي التفاصيل

أكد مصدر مطلع من حزب الوردة أن الاتحاد الاشتراكي مستمر في نضاله من موقع المعارضة في ظل غياب قرار رسمي للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يسعى بنكيران هذه الأيام لمحاولة تشكيلها قبل متم شهر من الآن.

شوف تيفي

أكد مصدر مطلع من حزب الوردة أن الاتحاد الاشتراكي مستمر في نضاله من موقع المعارضة في ظل غياب قرار رسمي للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يسعى بنكيران هذه الأيام لمحاولة تشكيلها قبل متم شهر من الآن.

وأضاف المصدر ذاته أن حزب الوردة الذي لم يستسغ نتائج الاقتراع الأخير لسابع أكتوبر أنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي والذي اختارته الأجهزة الحزبية التقريرية، مشيرا إلى أن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار هذه الأجهزة.