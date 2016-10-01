عاجل:هذه حقيقة وفاة الموسيقار ملحم بركات

شوف تيفي
تأكد رسميا اليوم الأربعاء، خبر الوعكة الصحية الخطيرة التي أصابت الموسيقار اللبناني الكبير ملحم بركات،من خلال تصريحات صديقه المقرب الشاعر نزار فرنسيس.
و نفت وسائل إعلام عربية ،كل الشائعات التي تحدثت عن وفاة ملحم بركات،بعدما تأزمت حالته الصحية مما جعل العديد من وسائل الإعلام تستنتج أن الموسيقار قضى في سريره وأن عائلته لا تريد إعلان الخبر المفجع.
و كان ملحم بركات قد دخل إلى المستشفى بعد ظهر الاثنين في العاشر من الشهر الجاري، بعدما امتلأت رئتاه بالماء.
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