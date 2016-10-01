''الحصان'' يرهن مصيره في البرلمان بحزب ''الحمامة'' في أفق التحالف مستقبلا

في خطوة مفاجئة، أعلن حزب الإتحاد الدستوري إستعداده التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل فريق نيابي مشترك في مجلس النواب، في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين.

شوف تيفي



في خطوة مفاجئة، أعلن حزب الإتحاد الدستوري إستعداده التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل فريق نيابي مشترك في مجلس النواب، في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين.

وجاء إعلان التقارب مع حزب الحمامة في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحصان، الذي أكد فيه ''الدخول في مرحلة التقارب مع حزب الحمامة، إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين''.

وحسب منطوق البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري بعد إجتماعه صبيحة اليوم وقف أعضاِئه ''على ما أفرزته هذه الانتخابات، من ظاهرة سميت '' بالقطبية'' وهم يرون أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه. وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا''.

ولاحظ أعضاء المكتب السياسي لحزب الحصان، ''أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الهام لم تصل بعد إلى مستوى التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب المغربي، وأن الواجب الوطني يحتم علينا البحث عن الوسائل التي من شأنها أن تجعل التصويت واجبا يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة لكل مواطن، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض الآليات الانتخابية ومن ضمنها نمط الاقتراع الحالي الذي أظهر محدوديته وعدم نجاعته في الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية''.يضيف البلاغ.