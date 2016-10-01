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بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 15:48 عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. شخص يربط الاتصال بالمصالح الأمنية من درب السلطان ويهدد بتنفيذ عمل إرهابي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي يشتبه في تورطه في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تهديدا بارتكاب

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي يشتبه في تورطه في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تهديدا بارتكاب أعمال إرهابية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان أجرى ثلاث مكالمات هاتفية صباح اليوم مع قاعة المواصلات بمنطقة أمن درب السلطان الفداء، يدعي فيها أنه ينتمي لتنظيم إرهابي ومهددا بارتكاب أفعال إرهابية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه بمسكن عائلته، حيث أظهرت المعاينات الأولية تسجيل بعض علامات الاضطراب النفسي عليه.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية.

 

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