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الأمير مولاي رشيد بباريس
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 14:45 الأمير مولاي رشيد بباريس | بوليتيك
الأمير مولاي رشيد بباريس
ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء بباريس، افتتاح معرض (المغرب عبر العصور)، الذي يقام من 12 أكتوبر الحالي إلى 30 دجنبر المقبل، بمتحف وسام التحرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد

شوف تيفي

ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء بباريس، افتتاح معرض (المغرب عبر العصور)، الذي يقام من 12 أكتوبر الحالي إلى 30 دجنبر المقبل، بمتحف وسام التحرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويقترح المعرض الذي زاره صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، والمنظم من قبل مديرية الأرشيف الملكي، بتعاون مع مؤسسة وسام التحرير، على الزوار اكتشاف 13 قرنا من تاريخ المغرب ، منذ إنشاء الدولة المغربية، حتى يومنا هذا.

ويتيح المعرض للزوار ،ضمن سفر عبر الزمان والمكان، فهم عراقة الدولة المغربية، وخصوصياتها الثقافية، ومنها نهج إسلام معتدل يقوم على أسس المذهب المالكي والعقيدة الاشعرية.

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