بالصور.. نايضة في مراكش بسبب الدمى الجنسية.. وها شنو درات السلطات

قامت السلطات المحلية بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، بحملة لتحرير الملك العام بالشوارع المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الإزدهار بتراب مقاطعة جليز، وذلك للتأكد من عدم وجود الدمى الجنسية.

"شوف تيفي"

قامت السلطات المحلية بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، بحملة لتحرير الملك العام بالشوارع المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الإزدهار بتراب مقاطعة جليز، وذلك للتأكد من عدم وجود الدمى الجنسية.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية ركزت في هذه العملية على المحلات التجارية التي تُعرض دمى الملابس "المانكان" والتي تم الحجز العديد منها، بينما تم التأكد من طبيعة الدمى الأخرى، للتأكد من عدم وضع الدمى الجنسية وسط دمى العرض لبيعها بالمدينة الحمراء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هناك تعليمات من الجهات المختصة أُعطيت للسلطات بمختلف مناطق مراكش، للتأكد من عدم وصول الدمى الجنسية للمدينة.